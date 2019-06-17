7 متسلقين يعلقون على جبل شمالي باكستان إثر انهيار جليدي

تسبب انهيار جليدي ضرب اليوم الاثنين، جبل شمالي باكستان في احتجاز سبعة متسلقين.



وأوضح منظم جولات سياحية، أشرف أمان، والذي رتب للرحلة الاستكشافية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الانهيار الجليدي ضرب المتسلقين، الذين من بينهم أربعة إيطاليين وثلاثة باكستانيين، خلال نزولهم للجبل، غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن حالتهم.



ومن جهته، أكد السفير الإيطالي لدى باكستان ستيفانو بونتكورفو، وقوع الحادث الذي حدث بمقاطعة جيزار، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.



كما أشار سكرتير نادي جبال الألب في باكستان كرار حيدر إلى أن السلطات تحاول الدفع بمروحية إلى المقاطعة غدًا الثلاثاء، بغرض إنقاذ المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل ونقلهم بأمان إلى المخيم الرئيسي.