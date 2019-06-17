ننشر بيان غرفة العمليات عن خامس أيام امتحانات الثانوية

أدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019، حيث أدى 269 ألفًا و104 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء، بينما أدى 117 ألفًا و331 طالب وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، كما أدى 255 ألفًا و194 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.



وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إنها سارت في يومها الخامس بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 6 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في محافظة الجيزة "إدارة الحوامدية"، ومحافظة البحيرة "إدارة إيتاي البارود"، وفي محافظة أسيوط "إدارة ديروط، وإدارة البداري"، ومحافظة القاهرة "إدارة المرج"، ومحافظة الجيزة "إدارة الوراق"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا بإجمالي عدد (151) طالب طالبة والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 217 طالب طالبة.



ويؤدي غدًا الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في علم النفس، وعلم الاجتماع بإجمالي عدد 192 طالب وطالبة.