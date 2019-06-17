تنظيم حملات لتوعية المصطافين على شواطئ الإسكندرية

انطلقت اليوم، أولى حملات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بشاطئ المندرة 2، تحت شعار "معا لترشيد سر الحياة"، بناءً علي تعليمات المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.



ونظم فريق العمل بالإدارة العامة للتوعية حملات للشواطئ على نحو هادف وجديد من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المصطافين من مختلف المحافظات، وعرض قضية ندرة المياه وكيفية مجابهتها من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال القادمة.



جاء ذلك بتوجيهات أحمد عبدالعزيز مدير عام التوعية، وعبدالله طايل مدير التوعية، وفقا لآليات الاستراتيجية العامة للقيادة السياسية العليا.



وتم تطبيق برنامج توعوي هادف ومختلف من نوعه، حيث تم تشكيل مجموعات إرشادية متدربة وزعت مطبوعات عن أهمية المورد المائي، مع تقديم شرح وافي لأسر المصطافين لتوضيح أن كل قطرة ماء تفرق في إزدهار الحياة؛ بالإضافة إلي تنظيم مسابقات ترفيهية للأطفال تتمثل في مباريات كرة القدم ولعبة الكراسي الموسيقية واللعب علي لوحة "ميما" وتتطابق فكرتها مع لعبة السلم والثعبان ولكن بشكل يتوافق مع السياسة التوعوية بأهمية قطرة الماء، فعند رمي الزهر علي اللوحة لو توافق الرقم الظاهر مع عادة إيجابية لتوفير المياه أخذ اللاعب في الاستمرار في الصعود والفوز والعكس صحيح.



وتضمنت المسابقة توزيع ألعاب وهدايا وقصة "سلمي وقطرة الماء" علي جميع الفائزين من أجل دعم تقليل الفاقد وعدم إهدار المياه لتأمين حصص مياه عذبة متوفرة للجميع.