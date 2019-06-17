"التعليم" تفتح باب التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الاسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 حتي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.



وأضافت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال هذا الرابط: "http:emis.gov.eg"، حيث ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.



وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM يومي 24 و25 يوليو 2019.



ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكو عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http:moe.gov.egstemdocDeclaration_students_stem_19-20.pdf