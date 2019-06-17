جامعة المنيا تُكرم علمائها وباحثيها وموظفيها وطلابها المتميزين (صور)

نظمت جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفاليتها بعيد العلم والوفاء الثامن؛ تكريمًا وتقديرًا وعرفانًا من إدارة الجامعة لمنتسبيها من العلماء والباحثين والفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجائزة التميز والعطاء والوفاء، ومن قدموا إنجازات بمسيرتهم العلمية والعملية والإدارية، وطلاب الجامعة المتميزين.



حضر الاحتفالية رئيس الجامعة ونائباه، والدكتور ماهر مصطفي كامل رئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، والدكتور مدحت ثابت نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مؤنس على أحمد عميد كلية الهندسة الأسبق، والدكتور أحمد شوقي زهران نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها وطلابها، وعامليها والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.



وعبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بعلماء الجامعة وأبنائها المتميزين في يوم عيد علمهم قائلًا" إني أتوجه لكم اليوم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز والعرفان، واسطر إليكم حروف شكري وعرفاني لما قدمتموه لجامعاتكم ولبلادكم، وأؤكد لحضراتكم أن احتفال الجامعة اليوم بعيد العلم والوفاء الثامن لهو احتفالًا يعكس مدى القدر الذي توليه، وتوليه قياداتها بأبنائها أهل العلم وقاماته في مجالاته وميادينه المختلفة، ممن افنوا عمرهم وممن يقضوا الآن رَيَعان شبابهم ساعين إلى أنوار طرقه كي يزيلوا عن أوطانهم ظلمات الجهل".



وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة بما تضمه من كوكبة علماء في شتى المجالات تُساير توجهات الدولة المصرية الداعية إلى العلم والإبداع لتعود لمصر مكانتها وريادتها، وكما صدرت علومها للعالم أجمع، مؤكدًا لهم أن الجامعة وإداراتها تسعى بكل جدٍ وإخلاص أن تتميز بنوعية المُدخل الأكاديمي من أساتذة وباحثين، ثم بنوعية المُخرج من الطلاب من خلال تسليحهم بشتى أشكال المعرفة وأنواع العلوم لتصل الجامعة للمكانة المرموقة وتكون في مصاف الجامعات العالمية.



من جانبه، قال الدكتور أبو بكر محيي الدين، إلى أن الاحتفال بعيد العلم يتعدى كونه احتفال بالعلماء والأساتذة، لكنه كشف حساب لما أنجزته الجامعة من بحوث علمية وتطبيقية ذات قمية علمية واجتماعية وبحثية كبيرة، وكذلك في مجال النشر العلمي، موضحًا ما أنجزته الجامعة في إنشاء أول مجلة علمية ودورية للنشر والأبحاث الصيدلية والهندسية، وإصدار خطة بحثية للجامعة باللغة العربية والإنجليزية لتكون دليلًا يلتزم به الباحثين من حيث محاورها وأهدافها البحثية.



وأكد الدكتور "مدحت ثابت" خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الفائزين بجوائز الجامعة أن الجامعة تسير إلى الأمام في تحقيق رسالتها على المستوى التعليمي والبحثي، مما أحدث طفرة كبيرة للجامعة على مستوى الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، مقدمًا الشكر لمجلس الجامعة على تقديره له ليكون محل تكريم والفوز بجائزة التميز والعطاء في عيد العلم لهذا العام.



وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة، الدكتور مدحت ثابت الفائز بجائزة الجامعة للتميز والعطاء، والدكتور محمد مؤنس الفائز بجائزة الوفاء، وكذلك تم تكريم الفائزين بجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية، والأعلى عشرة باحثين ممن احتفظوا بترتيبهم من العام الماضي ونشروا أبحاث جديدة خلال عام 2018، وتكريم الدكتور محمد عبد الحميد الأستاذ بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب باعتباره الباحث الناشر للبحث الأعلى معامل تأثير، وكذلك تكريم كلية الطب باعتبارها الكلية الأعلى في عدد الأبحاث الدولية المنشورة، بالإضافة إلى تكريم الدكتور ناصر على الأستاذ بقسم الهندسة الكيميائية، لنشره أعلى عدد أبحاث تم نشرها في مجلة q1، وكذلك تكريم كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة والطب البيطري، والحاسبات والمعلومات والآداب، والزراعة، بجوائز النشر العلمي الدولي، وتكريم كلية السياحة والفنادق لحصولها على الاعتماد، وأساتذة الجامعة ممن بلغوا سن السبعين،، وتكريم الدكتور خالد حربي بكلية الهندسة لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018 في العلوم الهندسية، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة أفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير في مجال العلوم العلمية والإنسانية، وأفضل رسالة دكتوراه تطبيقية وأفضل بحث تطبيقي حيث أقرت الجائزة للأخيرتين لأول مرة هذا العام، علاوة على تكريم أوائل كليات الجامعة، والطالب والطالبة المثاليين، والأبطال الرياضيين بالجامعة، والممرض والممرضة المثاليين والموظف والعامل المثالي.



وتخلل الحفل فقرة فنية قدمها طلاب كلية التربية النوعية تضمنت نشيد عيد العلم وفيلم تسجيلي عن إنجازات الجامعة قدمه المركز الإعلامي بالجامعة.