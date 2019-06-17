السيسي يبحث مع رئيس وزراء بيلاروسيا سبل تعزيز العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس الوزراء البيلاروسي سيرجي نيكولايفيش.



وتركز اللقاء على نقطتين رئيسيتين، هما دفع وتطوير العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، وكان حجر الزاوية فيها زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمصر خلال شهر يناير عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت علامة فارقة في تاريخ العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.



وركز الرئيس السيسي خلال اللقاء على الإنتاج المشترك لصناعة النقل الثقيل، وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، ومعدلات السياحة البيلاروسية.