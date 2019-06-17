مسئول روسي: استئناف العلاقات البرلمانية مع بروكسل عاجلًا أم آجلا

قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إن بلاده "مستعدة للتفاعل مع البرلمان الأوروبي المنتخب حديثًا"، متوقعًا استئناف التعاون البرلماني عاجلا أم آجلا.

وأضاف تشيجوف، في تصريحات صحفية اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "لم تكن نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، فهذه النتائج كانت متوقعة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للعمل مع البرلمان الأوروبي الجديد.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الدول الأوروبية القوية أدركت أن سياسة الكراهية لروسيا تؤدي إلى نتائج عكسية، موضحًا أن هذا ينعكس في قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن البرلمانيين الروس.

وكانت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أصدرت في وقت سابق قرارًا بمنح الوفد البرلماني الروسي صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية في يونيو الجاري.

يُشار إلى أن موسكو علَّقت في عام 2017 دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق المهمة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.