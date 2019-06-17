المنتخب التونسي لكرة السلة يتأهل لبطولة إفريقيا للمحليين

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الإثنين، أنها تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي للعبة، أكد ترشح المنتخب مباشرة ودون خوض التصفيات إلى النسخة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة إقامتها من 19 إلى 28 أغسطس القادم بالعاصمة المالية باماكو.



وأوضحت الجامعة- فى بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت- أن الاتحاد القاري أقر بترشح المنتخب التونسي عن المنطقة الإفريقية الأولى إلى جانب المغرب.



كما تلقت الجامعة خطاب آخر من الاتحاد الإفريقي تفيد بترشح منتخب الدنيوات (أقل من 16 عامًا ) إلى النهائيات الإفريقية بالعاصمة الرواندية كيجالي فى الفترة من 25 يوليو إلى 4 أغسطس القادمين، دون خوض التصفيات التي كانت مقررة بتونس من 20 إلى 23 من الشهر الجاري.