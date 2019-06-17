الجنيه يواصل صعوده أمام العملات الأجنبية والعربية

حقق الجنيه، اليوم، صعودًا جديدًا أمام العملات الأجنبية والعربية هذا الأسبوع، وأفادت تقارير بأن أسعار العملات الأجنبية، تراجعت أمام الجنيه المصري، في البنوك، بداية تعاملات اليوم 17 يونيو 2019.



وتراجع سعر اليورو نحو 18.72 جنيها للشراء، و18.86 جنيها للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.01 جنيهًا للشراء، 21.18 جنيهًا للبيع.



وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 16.71 جنيهًا للشراء، و16.83 جنيهًا للبيع، وسعر الـ100 ين الياباني نحو 15.37 جنيه للشراء، و15.50 جنيه للبيع.



أما بالنسبة للعملات العربية، فسجل سعر الريال السعودي، نحو 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.



وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 54.94 جنيهًا للشراء، و55.33 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل نحو 4.54 جنيه للشراء، 4.57 جنيه للبيع.