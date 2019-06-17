مدير برنامج الغذاء العالمي يحذر من احتمال تعليق المساعدات في اليمن

حذر ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن، اليوم، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًا هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



ودعا الحوثيين إلى تنفيذ اتفاقيات للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالعمل بشكل مستقل، وقال بيزلي للمجلس: "إذا لم نتلق هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجيًا، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد".