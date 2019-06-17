محاضر ضد طالبين بالشرقية تسلما أوراق الأحياء بدلًا من الفلسفة

حررت ملاحظة لجنتين بمحافظة الشرقية اليوم، محضرين ضد طالبين، لتسلمهما أوراق مادة الأحياء بدلا من مادة الفلسفة، وجار اتخاذ اللازم حيالهما بمعرفة مديرية التربية والتعليم.



حيث تم تحرير محضر للطالبين " ك. م. ع" باللجنة الفرعية رقم 14، و" م. ع. ف " باللجنة الفرعية رقم 15 بمدرسة الشهيد محمد عادل، بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لتسلمهما أوراق مادة الأحياء بدلا من مادة الفلسفة، وقام الثانى بالإجابة عن 3 أسئلة، وجار اتخاذ اللازم حيالهما.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية، يؤدون الامتحانات في 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ومجهزة لاستقبال عدد 44 ألفا و477 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحاتات يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية.