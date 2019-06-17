المحكمة العليا الباكستانية تعلق تنفيذ حكم الإعدام بحق مريض عقليًا

علقت المحكمة العليا الباكستانية تنفيذ حكم إعدام بحق رجل مريض عقليًا كان ينتظر تنفيذ العقوبة بحقه منذ عام 2006.

وقال شهيد كامبوهيو المتحدث باسم المحكمة العليا اليوم الإثنين "علقت المحكمة العليا تنفيذ حكم إعدام بحق السجين حتى إشعار آخر".

وصدر حكم بإعدام غلام عباس 36 عاما في عام 2006 بعد قتل جاره طعنا.

وقد ظل ينتظر تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 13 عامًا وكان من المقرر تنفيذ الحكم غدًا الموافق 18 يونيو.

وظهرت على السجين دلائل قوية على إصابته بالصرع، حيث تعرض لنوبات خلال اعتقاله. كما اتضح أنه مصاب بمرض ذهاني ويعاني من هلاوس واضطرابات في السلوك، وفقا لبيان من "مشروع عدالة باكستان" وهي منظمة غير ربحية تكافح عقوبة الإعدام.