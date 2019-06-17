زوجة كارلوس غصن رئيس "نيسان" السابق تناشد ترامب

ناشدت زوجة رئيس شركة "نيسان" السابق، كارلوس غصن، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمساعدة زوجها.



وطلبت غصن من ترامب أن يثير قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، خلال قمة لقادة مجموعة الـ20، التي تعقد في شهر يونيو الجاري



وقالت كارول غصن، المولودة في بيروت، والتي تحمل جواز سفر أمريكيًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أود أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبي عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لي بالحديث إلى زوجي وأيضًا أن يحترم مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته".



ومن المقرر أن يستضيف آبي قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو.



ويواجه كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، تهم ارتكاب مخالفات مالية وقد قال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة متهمًا زملاءه السابقين بطعنه في الظهر والتآمر للإطاحة به من رئاسة "نيسان".



وقالت كارول إنها لم تتحدث إلى زوجها منذ إعادة إلقاء القبض عليه في الرابع من أبريل قبل الإفراج عنه بكفالة بعد 3 أسابيع.



وأضافت: "قالوا له إن أحد شروط الكفالة، القيود، أنه غير مسموح له الحديث إلي أو الحديث معي وهو ما أراه غير إنساني".



وأردفت: "كان ممكنًا التعامل مع كل هذا داخليًا في حدود الشركة. لم تكن هناك حاجة لأن يصل الأمر إلى هذا المدى وفوق كل ذلك زوجي بريء وستثبت الحقيقة مع الوقت".



وفي شهر أبريل، ناشدت كارول غصن الحكومة الفرنسية بذل المزيد لمساعدة زوجها الذي ينفي التهم الوجهة له.