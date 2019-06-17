مصر تدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشو، والتي استهدفت نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي، وطريقا رئيسيا باتجاه المطار، ما أسفر عن وفاة نحو 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.



وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.



وأكد البيان دعم مصر وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وكذا دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.



وجددت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن وقف توفير الملاذ الآمن لأفراده.