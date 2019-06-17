مصدر: تسليم كارنيهات الأعضاء الجدد للصحفيين دون حفل خلال أيام

قال مصدر بنقابة الصحفيين، إن الزملاء المقيدين الجدد بنقابة الصحفيين والذين قد تم قبولهم في فبراير الماضي من المقرر أن يتم تسليم الكارنيهات لهم خلال الأيام القليلة المقبلة دون حفل حلف اليمين.



وأوضح المصدر أنه من المتوقع تسليم الكارنيهات نهاية الأسبوع الجاري على أن يتم فتح مشروع العلاج للصحفيين الجدد بدءا من السبت المقبل لمدة أسبوعين.



كانت نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان قد عقدت اجتماعا استمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم وتم الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية بالنقابة.