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الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:15 م

التبرعات تنقذ زيمبابوي قبل المباراة الافتتاحية في أمم إفريقيا 2019

التبرعات تنقذ زيمبابوي
dostor.org/2673822

يعاني منتخب زيمبابوي من أزمة مالية، أنقذته منها أموال التبرعات، قبل انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر.

تنطلق النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية، الجمعة المقبل 21 يونيو الجاري في مصر، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأصفر "زيمبابوي" المباراة الافتتاحية أمام مصر، التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الأولى.

وقال موقع "بطولات"، أنه من المقرر أن يكون منتخب المحاربين جاهزًا لخوض كأس الأمم دون أي أزمات، مشيرًا إلى أن لجنة لجمع الأموال نجحت في جمع تبرعات للمنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين طلبوا من الحكومة المحلية والقطاع الخاص مساندتهم ماديًا قبل البطولة.

وأضاف: "تم جمع ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، لتغطية تكاليف الإقامة والنفقات أثناء البطولة".

وتم جمع تبرعات تصل إلى 3.5 مليون دولار، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس الدولة، تعهد بمنحهم أموال إضافية.

وذكر الموقع أنه تم بيع بعض الهدايا التذكارية وبعض قمصان وقع عليها رئيس زيمبابوي في مزاد، للمساهمة في توفير الأموال المطلوبة للاعبين خلال البطولة، حيث تقدر الأموال اللازمة لمشاركتهم في البطولة بحوالي 260 ألف دولار أمريكي.

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