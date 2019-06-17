القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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رياضة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:08 م

مرشحان رئاسيان يدعمان مطالب الفريق الأمريكي للسيدات بالمساواة

مرشحان رئاسيان يدعمان
dostor.org/2673812

حظيت مطالب لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بالمساواة في الأجور بدعم اثنين من مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة في وقت يواصل فيه حامل اللقب مشواره سعيًا للتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في فرنسا.
وقال جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي في 2020 قبل دقائق من مواجهة المنتخب الأمريكي أمام تشيلي، أمس الأحد، "نشجع اللاعبات في كأس العالم وعلينا أن نظهر لهن الدعم أيضا في نضالهن من أجل الحصول على أجور متساوية".
"نحن الآن في 2019 حان الوقت لمعالجة مسألة التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء".
وفي مارس الماضي أقام عدد من لاعبات المنتخب الأمريكي للسيدات دعوى قضائية ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم طالبن فيها بالحصول على أجور وظروف تدريب مساوية للرجال.
وذكرت مجموعة اللاعبات اللائي أقمن الدعوى ومنهن ميجان رابينوي وكارلي لويد واليكس مورجان انهن يحصلن على أجور أقل باستمرار من نظرائهن الرجال رغم أن فريق السيدات يتفوق في نتائجه على فريق الرجال.
ولاقت تصريحات بايدن صدى عند المرشحة الرئاسية كيرستن جيليبراند التي ركزت على فوز المنتخب الأمريكي 13- صفر على تايلاند بكأس العالم.
وكتبت على تويتر بعد المباراة "هذا هو بيت القصيد إذا فزت بنتيجة 13- صفر وهي أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم فيجب أن تحصل على الأقل على أجور مساوية للرجال".
وفازت الولايات المتحدة على تشيلي 3- صفر لتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم وستواجه السويد في آخر مباريات المجموعة السادسة الخميس المقبل.

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