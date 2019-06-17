تراجع أسهم لوفتهانزا بعد تحذيرات من انخفاض الأرباح

تراجعت أسهم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، بأكثر من 12 بالمائة مقارنة بسعر يوم الجمعة بعدما أصدرت الشركة ومقرها فرانكفورت تحذيرًا من انخفاض الأرباح.



ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح التشغيلية للشركة ما بين ملياري و4ر2 مليار يورو (2ر2 و7ر2 مليار دولار)، بانخفاض من التقدير السابق الذي تراوح ما بين 4ر2 و3 مليار يورو.



وتسعى إدارة الشركة لتكوين احتياطيات تبلغ 340 مليون يورو لتغطية مدفوعات الضرائب المرتفعة على مدار السنوات الأخيرة عقب قرار جديد أصدرته المحكمة المالية الاتحادية.



وبحسب بيان أصدرته الشركة مطلع الأسبوع، ما زالت رحلات الشركة طويلة المدى تحقق أرباحًا، لكن من المرجح أن تتكبد شركة "يورو وينجز" للطيران منخفض التكلفة التابعة للوفتهانزا، خسائر خلال العام الحالي.



وسوف تتخذ يورو وينجز التي انضمت إليها أجزاء كبيرة من شركة طيران "أير برلين" عقب إفلاسها، إجراءات إضافية لخفض التكاليف وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.



وتواجه يورو وينجز وضعًا غير مريح من الشركتين المنافستين "ريان اير" و"ايزي جيت"، وأشارت لوفتهانزا أيضًا إلى زيادة في تكاليف الوقود.



ومن غير المتوقع أيضًا أن يكون أداء "لوفتهانزا كارجو" وهي وحدة الشحن التابعة للوفتهانزا جيدا، وأخرجت ثلاث طائرات قديمة من الخدمة وتتوقع تراجع العائدات للعام الجاري.