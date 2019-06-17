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الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:03 م

ألمانيا تحذر إيران من خرق الاتفاق النووي

ألمانيا تحذر إيران
dostor.org/2673808

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران بشدة من خرق الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية.

وقال ماس اليوم الإثنين بعد مشاورات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "لن نقبل بالتأكيد أي تخفيض من جانب واحد لالتزاماتنا الخاصة".

وأكد الوزير الاتحادي أن جميع الأطراف مطالبة بالامتثال لالتزاماتها، لافتًا إلى أنه فقط بذلك يكون هناك مستقبل للاتفاق النووي.
يذكر أن إيران أعلنت مؤخرًا أنها ستتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي لمخزونات اليورانيوم منخفضة التخصيب، يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري، كما أعلنت أيضًا استعدادها لخرق حد التخصيب البالغ 67ر3 بالمائة.

يشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بقدر عال بنسبة 90 بالمائة لصناعة قنابل نووية، وكانت إيران قد أعلنت في مطلع أيار مايو الماضي أنها لم تعد تشعر بالالتزام بأحكام معينة في الاتفاق النووي، وكان ذلك رد فعل من طهران على انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، وما ترتب عليه من إعادة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

وبررت طهران ذلك بأنه تم التعهد لها بإلغاء حصارها الاقتصادي مقابل تقييد برنامجها النووي، ولكن الدول الأوروبية تسعى لإبطال هذه الحجة، وأشارت إلى أنها لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي، وتسعى لتمكين شركات أوروبية من الحفاظ على علاقتها التجارية مع إيران.

ولكن نظرًا لأن الولايات المتحدة تهدد شركات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أيضًا بفرض عقوبات ضدها، لذا قلما قامت شركات أجنبية مؤخرًا بإبرام صفقات مع إيران.

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