الهلال الأحمر التونسي: ترحيل مهاجرين عالقين في البحر لبلدانهم

صرح مسؤول بمنظمة الهلال الأحمر التونسية اليوم، بأن عملية ترحيل المهاجرين الـ75 العالقين في البحر منذ أكثر من أسبوعين ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء المهاجرين 64 من بنجلاديش، نصفهم من القصّر.

وقال المنجي سليم رئيس المنظمة بولاية مدنين، إنه من المتوقع أن يعود المهاجرون البنجاليون إلى بلادهم الخميس المقبل في رحلة من تونس عبر الدوحة.

وأوضح سليم أن "منظمة الهجرة الدولية ستتولى مهمة ترحيل المهاجرين بعد التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية والمهاجرين وسفير بنجلاديش بطرابلس وقد قامت بحجز العودة للبنجاليين يوم الخميس المقبل".

وباقي المهاجرين هم تسعة مصريين ومغربي وسوداني. وبحسب سليم فإن هؤلاء أعلنوا رغبتهم في العودة طوعا إلى بلدانهم وسيغادرون جميعا في نفس اليوم.

وأنقذت السفينة المصرية "مارديف 601" المؤجرة لشركة بترولية تونسية، 75 مهاجرا في المياه الدولية بعد تلقيها إخطارا من مركز الإنقاذ في روما، لكنها تواجه منذ يوم 31 أيارمايو الماضي صعوبات إدارية لدخول ميناء جرجيس الواقع جنوب السواحل التونسية.

وكان المهاجرون قد رفضوا في البداية ترحيلهم إلى بلدانهم وطالبوا بأن يتم السماح لهم بالوصول إلى أقرب ميناء أوروبي.

ولا يزال المركب عالقا قبالة الميناء ويتلقى المساعدات الغذائية والطبية من منظمات الإغاثة.

وقال مسؤول الهلال الأحمر:"نواجه ضغطا وزحاما في مراكز الإيواء في الولاية، وقد اختارت السلطات بقاءهم في السفينة إلى حين موعد مغادرتهم إلى بلدانهم".