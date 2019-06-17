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الإثنين 17/يونيو/2019 - 05:01 م

دوتيرتي يدعو للهدوء عقب غرق قارب صيد فلبيني صدمته سفينة صينية

دوتيرتي يدعو للهدوء
أ ش أ
dostor.org/2673806

دعا رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إلى الهدوء وسط حالة الغضب، التي أعقبت حادث غرق قارب صيد فلبيني بعد أن صدمته سفينة صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وتعرض الصيادون الذين كانوا على متنه للخطر.

وقال دوتيرتي- وفقًا لما نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين: "إن الحادث الذي وقع في 9 يونيو الجاري، هو حادث بحري بسيط بين سفينتين يجب أن يتم التحقيق فيه، وينبغي الاستماع إلى الجانب الصيني".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن رد فعل الرئيس الفلبيني يختلف عن بعض مسئوليه، من بينهم وزير الدفاع الفلبيني، الذي أدان بشدة مغادرة السفينة الصينية أثناء غرق قارب الصيد ليلا.

وكان مسئولون فلبينيون قد أوضحوا أن سفينة صيد فيتنامية أنقذت الصيادين الفلبينيين، الذين عادوا لاحقًا إلى أرض الوطن على متن سفينة تابعة للبحرية الفلبينية.

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