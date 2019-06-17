كيفية التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وذلك يوم ​6 يوليو المقبل، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني.



وبشأن كيفية تسجيل الطالب عن طريق الإنترنت، يشمل عدة خطوات:



يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت على الموقع www.tansik.egypt.gov.eg



ومن المقرر أن يقوم الطالب بالتسجيل فى اختبارات القدرات إلكترونيًا بشكل كامل على ألا يكون هناك أى تقديمات ورقية فى الكليات نفسها، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع، ثم يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.



وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب، ثم تظهر له قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.



وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة.