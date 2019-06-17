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الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:05 م

وزارة النقل تشهد فعاليات ورشة عمل " السلامة في السكك الحديدية"

وزارة النقل تشهد
علا غزال
dostor.org/2673704

شهدت وزارة النقل اليوم فعاليات ورشة عمل " السلامة في السكك الحديدية "والتي نظمها البنك الدولي في اطار التعاون بين البنك ووزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لتطوير منظومة السكك الحديدية وحضر الورشة رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وخبراء من البنك الدولي وممثلين لسكك حديد فرنسا.

وأكدت وزارة النقل أن هناك تطلع الي مزيد من التعاون مع البنك الدولي لما فيه صالح قطاع النقل بمصر مشيرا الى أن أهم الاولويات حاليا في مجال السكك الحديدية هي الامن والسلامة والانضباط حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة وتنفيذ اجراءات الأمن والسلامة للوصول إلي تأمين مستخدمي السكة الحديد

وناقشت ورشة العمل عدد من الموضوعات الهامة كأولويات للتنفيذ وهي (تكوين فريقي عمل، أحدهما لمتابعة المبادرة قصيرة الأجل الخاصة بمعدات الحماية الشخصية والآخر للعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ منظومة إدارة السلامة، وضرورة ارتباط منظومة إدارة السلامة بالتدريب والتحقيق والترخيص وضمان شراء قطع الغيار الأساسية الخاصة بإجراءات السلامة وتوفيرها بعد تصنيف المعدات باعتبارها ذات أهمية قصوي لتحقيق السلامة لتحقيق السلامة وتتضمن مجموعة ( الأهمية القصوي للسلامة ) -وإعداد وتوزيع ونشر سياسة السلامة على العاملين )

وجاءت أهم توصيات ورشة العمل لتشمل (وضع منظومة مستقلة لإدارة نظم السلامة - أن تكون هناك منظومة سياسات مشتركة معنية بالسلامة موقعه ومعروضة علي نحو واضح في مختلف أماكن العمل - -تحديد أولويات مشروع السلامة التجريبي وأن تضطلع الادارة بزمام المبادرة فيما يتعلق بتعزيز السلامة من خلال عمليات أسبوعية ومراجعات مالية وتقارير اسبوعية من المشرفين وأن تكون السلامة جزء أصيل من الأنشطة اليومية وذلك عبر توفير ميزانية مناسبة لمعدات السلامة وأنشطة التدريب ودعم تكنولوجيا المعلومات بهدف توفير تقارير وافية حول السلامة - - الاستثمار المستمر في منظومة الاشارات في السكك الحديدية - - التأكد علي السلامة بوصفها المفتاح لاصلاح منظومة السكك الحديدية - -توفير دعم الخبراء لتقديم التوجيه بشأن سياسات السلامة ووضع منظومة إدارة السلامة.

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