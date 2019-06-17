الخليفي يصدم نيمار برسالة حادة

فتح القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النار على البرازيلي نيمار، وألمح إلى إمكانية رحيله عن الفريق الباريسي.



وأكد الخليفي في تصريحات صحفية أدلى بها لمجلة "فرانس فوتبول" أنه لا يمانع على الإطلاق في رحيل أي لاعب لا ينتمي لمشروع النادي في السنوات المقبلة.



وقال الخليفي عن نيمار: "أنا أريد لاعبين لديهم النية لتقديم كل شيء والدفاع عن شرف هذا القميص، هؤلاء الذين لا يريدون ذلك أو لا يفهمونه، يمكننا أن نجلس ونتحدث معهم".



وأضاف: "لم يجبر أحد نيمار على الانضمام لنا أو دفعه للتوقيع معنا، بل كان على دراية تامة بما نخطط له".



وعن الفرنسي كيليان مبابي قال الخليفي: "مبابي يريد أن يكون ضمن مشروعنا ويتطور مع النادي، لقد أوضحت له أن المسؤوليات لا تطلب بل يجب السعي لها بكل قوة، ولا ننتظرها، كيليان شخص ذكي وأثق أنه سيتفهم رسالتي، وأنا متأكد بنسبة 200% أنه لن يرحل عن الفريق في الموسم الجديد".



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بالأمس، بأن نيمار بدأ بالفعل بخطوات رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية.



