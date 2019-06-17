برلماني كويتي: 12 مليارا خسائر "المنطقة المقسومة" مع السعودية

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي النائب عدنان عبد الصمد، أن "الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن إيقاف الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بلغت 12 مليارا و500 مليون دولار، أي ما يعادل 8ر3 مليار دينار، حتى نهاية يوليو 2017".



ونقل عبدالصمد اليوم الاثنين عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل القول إن هناك "مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة" بين الجانبين.



وقال عبد الصمد إن "وزير النفط أفادنا في اللجنة بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بناء على اجتماعات عدة بين الجانبين الكويتي والسعودي".



كان نائب رئيس نقابة الشركة الكويتية لنفط الخليج - عمليات الخفجي المشتركة - سعد الهاجري صرح بأن الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والمتوقف منذ عام 2014، سيعود في سبتمبر المقبل.