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سياسي
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:58 م

رئيس مجلس النواب يشيد بزخم العلاقات المصرية الصينية

رئيس مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2673688

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني، واستكمالا لجهود الدبلوماسية البرلمانية، التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، مع Yin Yicui مديرة لجنة شنجهاى لمجلس نواب الشعب الصيني.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور على عبد العال بالشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد البرلماني المصري منذ وصولهم لمدينة شنجهاى، واصفا المدينة الصينية بالعالمية، ذات التجربة الملهمة على الصعيد الاقتصادي، مشيدا بالعلاقات المصرية الصينية واصفا إياها بالتاريخية ذات القواسم الحضارية المشتركة.

وأشاد الدكتور على عبدالعال بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية، والذى تمثل كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة أحد أبرز مؤشراته، معتبرا أن البلدين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة المتعلقة بدعم الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب، كما أكد أن العلاقات المصرية الصينية في شقيها الاقتصادي تشهد طفرات تتناسب مع حجم البلدين ووزنهما النسبي إقليميا ودوليا.

ومن جهتها، أعربت Yin Yicui عن سعادتها الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، واستعرضت السيدة مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني التجربة الاقتصادية لمدينة شنجهاى، خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية التى تشارك فيها مصر باستمرار.

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