تجديد حبس 3 متهمين بقتل خبير بوزارة العدل في الظاهر

جدد قاضي الجنايات بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، حبس 3 متهمين بقتل خبير بورارة العدل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام للنيابات الكلية، أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في قتل خبير بوزارة العدل داخل شقته في منطقة الظاهر.



قال المتهم الأول إنه تعرف على المجني عليه منذ عام ونصف تقريبًا، وخطط لسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الأخرين، وتوجهوا لمنزله وصعد المتهم الأول ففتح له المجني عليه لسابقة معرفته به، لكنه تفاجأ باثنين أخرين يقتحمون المنزل ويوثقونه من الخلف.



وأضاف أنه طلب من باقي المتهمين تكميمه ثم بدأوا يسألوه عن أماكن تحفظه على أمواله خاصة أنه وحيد ويسكن في المنزل بمفرده، فأرشدهم عن مبلغ 27 ألف جنيه، فخنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على هاتفيه وساعة يده.



وكانت النيابة أمرت بندب فريق من الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة محتويات الشقة ورفع البصمات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وطبيعة عمل المجني عليه، والبحث عما إذا كانت له خلافات مع أحد من عدمه.



وبرفع البصمات من داخل الشقة تبين سلامة منافذ الشقة وأن جميع الأبواب والشبابيك سليمة ولم تكن بها أي كسر أو فتح عنوة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.