تضامن النواب: البرلمان كان داعمًا ومحافظًا لحقوق المرأة دائمًا

قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة، الدكتور عبد الهادي القصبي، إن اللجنة شكلت لجنة مصغرة خلال اجتماعها يوم 11 يونيو الماضي مكونة من هيئة مكتب اللجنة، بالإضافة إلى كل من الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة، والدكتور طلعت عبدالقوي، مستشار اللجنة، من أجل إعادة صياغة وضبط مواد مشروع قانون لانشاء صندوق دعم المراة المصرية وانتهت اللجنة المصغرة بالفعل من مهمتها.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، وأضاف القصبي خلال كلمتة في اجتماع اللجنة اليوم أن الدستور المصري أكد على مبدأ المساواة وعدم التميز والعدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب وحافظ على حقوق المرأة المصرية، كما أن مجلس النواب كان داعما ومحافظا على حقوق المرأة المصرية من خلال تشريعات أقرها، حيث أصدر المجلس قانون تجريم الحرمان من الميراث وهو أمر كان يضير المرأة المصرية، وكذلك أقر حقوقا للمراة المصرية في قانون الخدمة المدنية منها إجازة بأجر كامل في حالة الوضع وغيرها من الحقوق الأخرى، كما أن المجلس أقر قانون نتظيم المجلس القومي للمرأة وتبني الاستراتيجية القومية للمرأة المصرية 2030.



وأضاف القصبي أن اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للمراة المصرية فاق الحدود حيث أعلن عام 2017 عام للمراة المصرية وأشاد بدورها في النهوض بالمجتمع والدور السياسي التي قامت به في أحلك الظروف وفي أوقات شديدة الحساسية وتوج ذلك كله بالتعديلات الدستورية الأخيرة والتي تتيح للمرأة ربع مقاعد المجالس النيابية.



وفي ضوء كل ذلك وفي ضوء الدعم السياسي الكبير كان لا بد من دعما اقتصاديا واجتماعيا لذلك كان الدفع بمشروع قانون لانشاء صندوق لدعم المراة المصرية والذي كان بتوجيه رئاسي عندما اعلن الرئيس في احد الاحتفالات عن ضرورة انشاء صندوق لدعم المرأة المصرية.



وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يضم عدد من المواد مقسمة إلى 3 فصول، الفصل الأول للتعريفات والثاني لإنشاء الصندوق وطريقة اجتماعة تشكيل مجلس إدارتة وقراراتة وغير ذلك اما الفصل الثالث فهو للعقوبات بالاضافة إلى مواد الاصدار الثلاثة.



وأكد القصبي أن الصندوق سيتبع رئيس مجلس الوزراء وسيكون له شخصية اعتبارية وسيكون مقره الرئيسي القاهرة.