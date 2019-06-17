القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:54 م

جزيرة سويدية تقدم طعامًا صديقًا للبيئة

جزيرة سويدية تقدم
وكالات
dostor.org/2673680

قد يرغب محبو الأطعمة الصديقة للبيئة الذين يحبون استكشاف مطابخ الثقافات الجديدة دون ترك انبعاثات كربونية كبيرة في زيارة جزيرة ليدو السويدية المنخفضة الانبعاثات، التي تعكف على إطلاق قائمة طعامها الخاصة.

أطلقت شركة الطاقة المتجددة الفنلندية "نيسته"، أوائل العام الجاري، عطلات خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تقدم رحلات في جزيرة ليدو الصغيرة مصممة لتكون مستدامة قدر المستطاع.

يقيم الضيوف في أكواخ تعرف باسم "نولاز"، والتي لا يوجد بها مياه جارية، وهي مغطاة بألواح شمسية، وتستخدم الوقود المتجدد للطهي والتدفئة.

وجرى تطوير قائمة الطعام الخالية من الانبعاثات الكربونية المتاحة فقط في ليدو، مع الطاهي السويدي جوناس سفينسون، بالوضع في الاعتبار ليس فقط ما الموضوع على الطبق ولكن أيضا كيف تم إنتاجه ونقله.

والمكونات المدرجة على قائمة الطعام هي مستدامة وجرى إنتاجها محليا ونقلها بوسائل ذات انبعاثات منخفضة من الوقود الأحفوري وطهيها بمقدار قليل من الطاقة ودون مخلفات غذائية.

وتتألف القائمة من ثلاث وجبات: مقبلات وتضم البصل والبطاطس والخيار المخلل، ووجبة رئيسية تتألف من كرنب محلي جرى تنكيته بالشمر والشبت والخرشوف، ثم راوند الحديقة المكرمل.

وهذه الجزيرة ليست المكان الوحيد الذي يمكن العثور فيه على مطعم مستدام مثل هذا، حيث تمول ولاية كاليفورنيا الأمريكية حملة لدفع مزيد من المطاعم لتقديم وجبات خالية من الكربون.

كما أن العديد من المطاعم الراقية في مدن من هونج كونج إلى كوبنهاجن تقول إنها تقدم أغذية من مصادر مستدامة بالكامل على قوائم الطعام بها.

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