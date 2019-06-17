السكة الحديد: تطوير وتجديد معهد وردان لرفع كفاءة العمال والفنيين

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة بضورة تطوير وتحديث المعهد الفني "وردان" والتابع لهيئك السكة الحديد، والذي يتلقي به العمال تدريبات دورية للتطوير من أدائهم في مرفق السكة الحديد.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدريب معهد وردان سيساعد في تلقي العمال تدريبات على أعلى مستوي وهو ما سيساعد في تطوير عملهم داخل الهيئة وبالتالي التخلص من نسبة من مشكلات العنصر البشري التي تسبب الكثير من الكوارث داخل المرفق.



وأشارت المصادر إلي أنه بجانب أهمية تطوير المعهد للعاملين، فالمعهد يسهم في تخريج دفعات سنوية من الطلاب الهيئة سواء من السائقين أو الفنيين، لافتين إلي أن المعهد يبذل قصاري جهده لتقديم أفضل تدريبات للطلبة.