فقدان ساحر في نهر بالهند أثناء محاولته تقديم عرض تحت الماء

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن ساحرا، يبلغ من العمر 41 عاما، فُقد أمس في نهر هوجلي بالهند، أمام حشد من المتفرجين المذعورين، أثناء محاولته تقديم عرض سحري تحت الماء.



وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الاثنين، بأن الساحر شانشال لاهيري، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، تم إنزاله في النهر بواسطة رافعة، ولكنه لم يصعد من تحت الماء أثناء العرض الذي كان قد قدمه من قبل في عام 2013.



وكان لاهيري- المنحدر من كلكتا- حاول قبل ستة أعوام تقديم العرض نفسه، الذي يقوم خلاله بالإفلات من صندوق تحت الماء، إلا أن المتفرجين اعتدوا عليه وقتها، بعدما شعروا بأنه يغش أثناء العرض.