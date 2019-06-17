"الشربيني" يؤكد على منع إقامة عشوائيات جديدة

قال المهندس شريف الشريبني رئيس جهاز تنمية مدنية 6 اكتوبر، انه أصدر تعلميات لجنة لإزالة مخالفات المباني بالجهاز وشرطة التعمير وقوة من أفرد الجهاز ورؤساء الاحياء من الحي الاول حتي الحي الخامس بعمل حملة ازالة الادوار المخالفة.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدنية 6 اكتوبر فى تصريحات خاصة لـ"لدستور " الى ان قام لجنة المخالفات المباني بالجهاز برصد بعمل غرقة كاملة مخالفة بالقطعة رقم 524، بالاضافة الى وجود بعض المخالفات الخاصة بالمباني العقارية بالمجاورة الثالثة بالحي الخامس.



أكد رئيس جهاز تنمية مدنية 6 أكتوبر، على ضروية تطبيق قانون المخالفات المباني بالمدن الجديدة وذلك حرصًا فى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدنية.