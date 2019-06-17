القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:48 م

الإحصاء: 22% زيادة في واردات القمح والفول

الإحصاء: 22% زيادة
أميرة ممدوح
dostor.org/2673665

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن واردات مصر من السلع الاستراتيجية تضاعفت إلي 1.6 مليار دولار بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي لديها من تلك السلع الأساسية، وتحديدًا القمح والأرز والفول، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2019.

ولفت جهاز الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلي أن واردات مصر من القمح جاءت في الصدارة، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظ إلي 803.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومارس 2019 مقابل 656.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 146.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 22.3% خلال عام.

وأضاف أن واردات مصر من فول الصويا ارتفعت هي الأخري إلي 363.7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 مقابل 307.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 60 مليون دولار خلال عام، كذلك ارتفعت واردات فول عريض إلي 112 مليون دولار مقابل 70.2 مليون دولار بزيادة بلغت قيمتها 41 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 59.5%.

وتضاعفت تكلفة استيراد الأرز بشكل كبير خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 74.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من عام 2018، بزيادة قدرها 67.3 مليون دولار خلال عام بنسبة بلغت 987%.

كما سجلت الواردات من بذر عباد الشمس "الزيوت" ارتفاعًا هي الأخري إلي 52.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 47.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 5.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

بينما هبطت واردات الذرة الصفراء للنصف مسجله 205.3 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 بعد أن كانت 433.3 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 228 مليون دولار خلال عام، أي بتراجع بلغت نسبته 52%.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع إجمالي واردات مصر من أهم السلع الزراعية إلي 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 2.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة جاوزت 110 ملايين دولار، أي بنسبة 5.2% خلال عام.

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