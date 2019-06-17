ننشر حزمة الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأولية

حددت منظومة التأمين الصحة الشامل خدمات الرعاية الصحية الأولية التى من المقرر أن يحصل عليها المواطنين وفقًا للمنظومة الجديدة والتى تشمل؛ الكشف والعلاج والمتابعة لدى الممارس العام أو طبيب الأسرة.



وتشمل الخدمات؛ الكشف والعلاج والمتابعة لدى الأطباء الإخصائيين والاستشاريين بما فى ذلك ما يتعلق بالأسنان والأمراض المزمنة ومضاعفاتها، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة بكافة أنواعها.



كما تقدم وحدات الرعاية الأساسية، الخدمات المقدمة فى الرعاية الصحية، الفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية وغيرها، والخدمات التأهلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقًا للقوائم التى تصدر عن اللجان العلمية المختصة بالهيئة.



وتقدم الوحدات الأساسية أيضًا الرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة والأطفال حديثى الولادة والرضع والأطفال ما قبل المدرسى، والرعاية الصحية لطلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.