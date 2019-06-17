ذا ناشونال: هناك تفاهما كبيرا بين مصر والإمارات على القضايا الإقليمية

سلطت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية، الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في القاهرة.



وقالت المجلة إن السيسي شدد على دعم مصر لاستقرار الخليج ومنع أي محاولات خارجية لزعزعة أمن المنطقة، خصوصًا بعد الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان.



وتابعت أن استقبال السيسي لوزير الخارجية الإماراتي يعكس تفاهم الطرفين حلوة القضايا الإقليمية المشتركة وخصوصًا الأزمة في ليبيا ودعم المشير خليفة حفتر بالإضافة إلى دعم الإرادة الشعبية في السودان.



وأضافت أن الطرفان حاولا إيجاد حلول للأزمات الإنسانية التي تواجهها كل من اليمن وسوريا، مطالبين بضرورة عودة الاستقرار لهذه الدول مرة أخرى حتى تستقر المنطقة بالكامل.