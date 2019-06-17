حبس خادمة وزوجها بتهمة سرقة شقة محامية في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الإثنين، بحبس خادمة وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة محامية في المقطم.



تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من محامية 39 سنة مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "حلق أطفال، 3 سلسلة، 3 خاتم، مبلغ مالى، 2 جهاز تابلت، مكواة ملابس، مكواة شعر، مجموعة من الأنتيكات والإكسسوارات الحريمي" من داخل شقتها واتهمت خادمتها 24 سنة.



بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتسليمها المسروقات لزوجها حارس عقار 30 سنة، وتم بإرشادها ضبط زوجها، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليه.



وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.