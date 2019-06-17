القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:45 م

محلل سعودي: تصريحات إيران محاولة فاشلة للتبرؤ من حادث بحر عمان

محلل سعودي: تصريحات
نيفين أشرف
dostor.org/2673656

قال الكاتب السياسي والمحلل السعودي خالد الزعتر، إن تصريحات قائد الجيش الإيراني التي كان مفادها: "إذا أردنا إغلاق مضيق هرمز سنفعل ذلك علانية"- وبالتوقف عند كلمة "علانية"- ما هي إلا إعادة لأسطوانة إيران المشروخة بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز، والتي تعد محاولة فاشلة لتبرئة إيران من استهداف السفن النفطية في بحر عمان.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "توتير": "الفيديو الذي نشرته الولايات المتحدة لقارب إيراني تابع للحرس الثوري يحاول نزع لغم لم ينفجر من إحدى الناقلتين في بحر عمان، وضع النظام الإيراني في مأزق، ووسع من دائرة الضغط الدولي على إيران.. بريطانيا التي تقف في مربع التحفظ بالأمس وتحذر من التصعيد أصبحت أقرب للموقف الأمريكي".

وتابع قائلًا: "بلا شك سيتابع الإيرانيون الموقف البريطاني عقب استهداف سفن نفطية في بحر عمان بقلق شديد، والذي يشهد الموقف البريطاني الكثير من التغييرات، بالانتقال من الدعوة إلى التهدئة إلى التقارب مع الموقف الأمريكي، وربما يحمل معه الكثير من التطورات اللاحقة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي".

وأوضح "الزعتر" أنه " رغم تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي، لكنها تدرك أن الاتفاق النووي طوق نجاة لها لضمان عدم تزايد الضغط الدولي عليها، وبالتالي تراقب إيران موقف بريطانيا بقلق شديد، وتأمل ألا يصل في ظل التطورات التي يشهدها باتهام إيران باستهداف سفن النفط إلى الانسحاب من الاتفاق النووي".

محلل سعودي: تصريحات إيران محاولة فاشلة للتبرؤ من حادث بحر عمان
محلل سعودي: تصريحات إيران محاولة فاشلة للتبرؤ من حادث بحر عمان
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