روسيا تشارك في معرض باريس للطيران بعد انقطاع دام 5 سنوات

تشارك شركات تصنيع الطائرات الروسية في معرض باريس للطيران 2019، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في ضواحي باريس، بعد انقطاع دام 5 سنوات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.



وسيجمع المعرض الدولي في نسخته الـ53 في الفترة من 17 إلى 23 يونيو، كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الطيران العالمية، بما في ذلك "بوينغ" و"إيرباص".



وستعرض روسيا خلال نسخة هذا العام طائرات برمائية وطائرات هليكوبتر مدنية، مثل الطائرة البرمائية "Be-200ES"، التي تستخدم بشكل رئيسي في مكافحة الحرائق، وفي البحث والإنقاذ.



كذلك ستعرض مروحيتين خفيفتين من طراز "Ansat"، الذي يتميز بأمانة وسهولة التشغيل.



ويعد المعرض واحدا من أكبر وأقدم المعارض الجوية في العالم، ويتم كل عامين في مطار لو بورجيه بضواحي العاصمة باريس، وشاركت روسيا فيه بشكل منتظم حتى العام 2014.



ولا يقتصر المعرض على صفقات الطائرات، بل يستقطب أيضا العديد من مشتري الأسلحة في العالم الذين يأتون لمتابعة أحدث معدات القتال، من الصواريخ المضادة للطائرات إلى قدرات الحرب الإلكترونية.