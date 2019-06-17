حبس عاطلين وربة منزل لحيازتهم مواد مخدرة بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالدرب الأحمر.



ونجح رجال مباحث قسم الدرب الأحمر فى القبض على عاطل، 36 سنة، وبحوزته 560 جرام فودو، 30 قرصا مخدرا، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



كما تم ضبط عاطل، 22 سنة، والمطلوب ضبطه فى قضية "تبديد" مقضى فيها بالحبس 6 أشهر، وبحوزته 600 جرام فودو، وكمية من مادة الكيتامين وزنت 17 جراما المستخدمة فى صناعة الفودو المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تم ضبط ربة منزل، 41 سنة، سبق اتهامها فى قضية "مخدرات"، وبحوزتها 80 جرام هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.