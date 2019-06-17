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رياضة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 03:40 م

تيتيباس: اللاعبون الشبان عليهم عبء كسر احتكار "الـ3 الكبار" لويمبلدون

تيتيباس: اللاعبون
dostor.org/2673650

قال لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس عالميا، إن اللاعبين الشبان عليهم تحمل مسؤولية كسر احتكار لقب ويمبلدون لضمان ظهور بطل جديد في نسخة هذا العام من البطولة.

ومنذ 2003، فاز باللقب أربعة لاعبين فقط هم السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رفائيل نادال والبريطاني آندي موراي ويتقدمهم فيدرر برصيد ثمانية ألقاب.

وتوقع البطل السابق بوريس بيكر عدم قدرة الجيل الشاب على تحدي "الثلاثة الكبار" فيدرر ونادال وديوكوفيتش الذين احتكروا جميع الألقاب الكبرى في آخر عامين ونصف ولكن تيتيباس يأمل أن يكون هو من يحقق هذا الإنجاز على ملاعب ويمبلدون.

وقال اللاعب اليوناني البالغ من العمر 20 عاما للصحفيين: "أريد ان أرى شيئا مختلفا هذا العام. أتمنى أن أكون أنا بطل ويمبلدون هذا العام، "هذا سيمنح البطولة تنوعا وهذا سيحدث اختلافا بالنسبة لهؤلاء اللاعبين.

وتابع: "تقع على الجيل الجديد مسؤولية العمل الجاد لتحقيق إنجاز جديد وبذل قصارى الجهد للتفوق عليهم. البعض لا يريد تحمل مسؤولية المشاركة من أجل التغلب على كل تلك الصعوبات والانتصار على هؤلاء الكبار".

ونجح تيتيباس بالفعل في تحقيق الفوز على فيدرر ونادال في استراليا المفتوحة ثم ريال مدريد على التوالي هذا العام لكنه قال إن العبء لا يقع فقط على عاتقه وعلى كاهل الألماني الكسندر زفيريف (22 عاما) المصنف الخامس عالميا في حمل شارة قيادة اللاعبين الشبان.

وأضاف تيتيباس "هناك لاعبون آخرون مثل فيلكس (أوجيه-ألياسيم) ودينيس (شابوفالوف) وتيلور (فريتز) واليكس (دي ميناور) وفرنسيس (تيافو)... نريد مستويات تنافسية كبيرة جدا في المستقبل".

وسيواجه تيتيباس، المصنف الأول في بطولة كوينز التي يخوضها استعدادا لويمبلدون، البريطاني كايل إدموند في الدور الأول غدا الثلاثاء. وستنطلق ويمبلدون في الأول من يوليو المقبل.

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