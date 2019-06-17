مرفق الكهرباء: 6 مميزات للاستثمار في الطاقة الشمسية

أكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته الدورية المتخصصة في نشر ثقافة التوعية للمواطنين علي كافة مستوي الخدمات المقدمة للجمهور، أن هناك عدة اسباب تمثل الدافع إلي الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية.

وأبرز مرفق الكهرباء نقاط عدة تمثل مزايا الاستثمار في الطاقة الشمسية منها:

1- أنها تنتج طاقة كهربائية بدون مقابل.

2- تعمل علي توفير قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء التقليدية.

3- تعمل علي تدبير دخل إضافي من بيع الطاقة المنتجة من الشمس إلي شركات توزيع الكهرباء.

4- لا تتعرض الزيادة المقررة لتعريفة الكهرباء السنوية.

5- تمثل سلعة لا يدفع عنها ضرائب.

6- مصدر متميز لتوظيف الوظائف.

