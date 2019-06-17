الزراعة تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات القيادية

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإعلان عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الغربية بالإسكندرية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشرط قضاء مدة بينية قدرها سنة علي الأقل في وظيفة الدرجة الأدني مباشرة، ومؤهل عالي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتي يوم 9-7-2019، بمقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - 210 القطاع الثاني - التجمع الخامس - ش التسعين - القاهرة الجديدة، مرفقًا بيان حالة وظيفية، المؤهلات العلمية، الخبرات السابقة، أصل و10 صور + 7 نسخ في الملفات.



كما أعلنت الوزارة عن حاجتها للتعاقد مع رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بشرط قضاء مدة بينية قدرها سنة علي الاقل في وظيفة الدرجة الأدني مباشرة والحصول علي مؤهل عالي مناسب.