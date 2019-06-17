عبد الهادى: أكمنة متحركة داخل القطارات لمواجهة الباعة الجائلين

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه لم يتم رصد أو حالات شكاوى من طلاب الثانوية العامة اليوم خلال أدائهم لإمتحانات.



وأضاف المتحدث الرسمي للشركة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك تواجد لأكمنة متحركة داخل قطارات المترو وذلك للتأكد من عدم وجود أى باعة جائلين داخل القطارات مما يتسبب في إزعاج الطلبة عند ذهابهم صباحا للإمتحانات.



وأكد "عبد الهادى"، على أن شركة المترو تبذل قصاري جهدها للحفاظ على توفير وسيلة نقل آمنه للطلاب وعدم التسبب في إزعاجهم خاصة أن مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة ينقل آلاف الطلاب خلال فترة الأمتحانات فهو الوسيلة الأسرع والآمن والأوفر بين وسائل المواصلات الآخري.