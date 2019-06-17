خادم الحرمين الشريفين يقدم مليون دولار دعمًا ماليًا لـ"الإيكاو"

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعمًا ماليًا بقيمة مليون دولار لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لبرنامج "عدم ترك بلد خلف الركب"، الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصى بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى المساهمة في التكاليف اللازمة لترجمة وثائق ومخرجات المنظمة للغة العربية.



وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لقطاع الطيران محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ ما يسهم في تطوير صناعة الطيران في العالم، ورفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في الدول النامية والدول الأقل نموًا والدول الجزرية.



وقال المنصوري: "إن هذا الدعم الذي يبلغ مليون دولار، يأتي تجديدًا للدعم السابق الذي قدمته المملكة لمنظمة الإيكاو في عام 2016، وقدره مليون دولار، وحقق نتائج إيجابية ملموسة أسهمت في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا، علاوة على تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الطيران المدني".



من جانبه، قدم رئيس منظمة الطيران المدني الدولي "أولومويا بينارد أليو" شكره لخادم الحرمين الشريفين على تجديد دعمه للمرة الثانية، مؤكدًا أن هذا الدعم من حكومة المملكة يأتي امتدادًا لدعمها المتواصل لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).



وصرح قائلًا: "أود أن أؤكد على امتنان (الإيكاو) للمملكة العربية السعودية، لمساعدتنا على إيجاد قاعدة صلبة ودعم لكي نقوم باتخاذ هذه المبادرات التي من شأنها مساعدة الدول النامية والدول الأقل نموًا والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني".