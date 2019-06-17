اكتشف مصر.. حملة السياحة الدعائية خلال الأمم الأفريقية

كشف احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة ان وزاره السياحه قد اتعاقدت مع اللجنة المنظمة للبطولة كاس الامم الافريقيه والاتحاد المصري لكرة القدم طبقا لتعليمات الفيفا والاتحاد الأفريقي لتكون الوزارةوهيئه تنشيط السياحة راعي من ضمن راعاة البطولة.



وأوضح أن طبقا للرعاية سيتم وضع لوجو وزارة السياحة على بالاعلانات الموجودة على أرض الملعب، كما يتيح الفرصة للترويج للمقصد المصرى داخل الملاعب على لافتات الليد المتحركة التي تحيط بالملعب، حيث ستظهر#ExperienceEgypt"اكتشف مصر" فى الملاعب خلال المباريات، كما تتيح لوزارة السياحة المصرية الفرصة بوضع اعلانات السياحة داخل اماكن إقامة اللاعبين والحكام.



واضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دعايه السياحة ستكون موجود داخل المؤتمرات التى ستقام المبارايات قبل وبعد المباراة بالإضافة إلى استغلال صور اللاعبين للترويج بالخارج وعلى منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أن البطولة فرصة كبيرة للترويج لمصر بوجود 24 منتخب افريقي بوضع السياحة المصرية على الخريطة الافريقيه، وخاصة أن وزارة السياحة قد نظمت عدد من الفعاليات بمشاركة السفراء الأفارقة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وقد أكدوا على تعاونهم فى زيادة الحركة السياحية لمصر وحب الشعوب الأفريقية للمقاصد المصرية.