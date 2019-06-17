للمصريين بالمملكة.. إجراءات طلب تصريح حج للمقيمين

ينشر "الدستور" إجراءات طلب تصريح حج للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لضمان عدم تعرضهم لأي مشكلة، وذلك وفقًا للقانون السعودي وهي كالتالي:



-تعبئة النموذج المخصص للحج.



-إحضار صورتين ملونة وحديثة مقاس ( 4×6) غير مسحوبة.



- أن لا يكون الوافد المقيم قد سبق أن أدى فريضة الحج خلال الأعوام الخمسة الماضية.



- من حصل على تصريح حج ولم يتمكن من استخدامه في العام الذي صدر فيه فعليه إعادته لأقرب جهة صدر منها التصريح في مدة أقصاها نهاية شهر ذي القعده من ذلك العام لإسقاطه من الحاسب الآلي.



- على الراغب في أداء فريضة الحج من المقيمين سواء كان يعمل بأجهزة الدولة أو لدى الشركات أوالمؤسسات أو الأفراد أن يتقدم بطلبه للجهة التي يتبع لها وأخذ الموافقة.



- إحضار جواز السفر ورخصة الإقامة.



- إحضار عقد إرتباط مع مؤسسة أهلية لحجاج الداخل.



- إحضار شهادة بنوع فصيلة الدم وشهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية.



- في حالة فقدان التصريح أو تلفه يجب التقدم لأقرب جهة مخولة بإصدار تصاريح الحج لإبلاغهم عن ذلك وتقديم مالديه من اثباتات.



- يجب المحافظة على تصريح الحج وعدم تسليمه للغير.



بعد استكمال الأوراق المطلوبة وتقديم الطلب يتعين على مقدم الطلب الانتظار لإستلام تصريح الحج.

