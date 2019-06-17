تايمز أوف إسرائيل: مفاوضات دولية لإصلاح البنية التحتية للمياه في غزة

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل وضعت خط أنبابيب مياه رابع في غزة، ويعد هو الأكبر، وسيزيد من كمية المياة التي تدخل القطاع.



وتابعت أن الأنبوب الجديد من شأنه إصلاح البنية التحتية للمياه والتي تضررت كثيرًا مؤخرًا، فهو أنبوب مطور وسيزيد من ضخ المياه الصالحة للشرب إلى القطاع المحاصر.



بينما أكدت شبكة "يديعوت أحرنوت"، أن خط الأنابيب الجديد سوف يدخل غزة في وسطها، ويمر من مجلس إشكول الإقليمي في إسرائيل للاتصال بشبكة المياه في القطاع.



وتابعت أنه يوجد ثلاثة خطوط أنابيب تنقل المياه العذبة من إسرائيل إلى غزة في ثلاثة مواقع على طول الحدود.



وأضافت أن سكان غزة لا يريدون شن حرب مع إسرائيل، فهم الخاسرون دائمًا، والماء يعد شئ أساسي في حياة أي فرد، وتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي القطاع يعد انفراجة كبيرة في أزمتهم.



وأشارت إلى أن الوضع الموجود عليه سكان غزة مخذل للغاية، ويصفه السكان بأنه "عار"، فهم لا يجدون مياه للشرب، ويعانون من الجوع ولا يعيشون حياتهم الطبيعية.



وأوضحت أنه وفقًا لمصادر رسمية، فإن هناك مفاوضات بين حماس وإسرائيل غير مباشرة عبر مصر والأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية الأخرى لإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع، حيث حذرت المنظمات الدولية من انهيارها.