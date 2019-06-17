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مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:35 م

السفير السعودي بأذربيجان يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة

السفير السعودى حمد
السفير السعودى حمد عبدالله
dostor.org/2673478

أكد السفير السعودى حمد عبدالله خضير سفير المملكة العربية السعودية بالعاصمة الأذربيجانية على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والتي تشهد تعاونا ملحوظا في الكثير من المجالات.

وقال السفير أن المملكة العربية السعودية بدأت تروج لمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، مشيرا الى إمكانية استفادة بلاده من الخبرات المصرية في هذا المجال، جاء ذلك خلال حفل العشاء الذى نظمة علي شرف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة ال ١١٠ للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية بحضور السفير المصري بأذريبجان عادل إبراهيم، والسفير ناصر عبد الكريم سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسى بأذربيجان، والسفير سعود عبد العزيز الرومي سفير الكويت، وعباس بن موسات القائم بأعمال السفارة الجزائرية فى أذربيجان، والوفد السعودي الرسمي المشارك في أعمال جلسة المجلس التنفيذي

من ناحيتها أكدت الوزيرة أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث أنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، وأن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال الحفل أشاد السفير السعودى بالتطور الذي شهده قطاع السياحة فى مصر، ودعي الوزيرة الي شرح الخطوات التي اتخذتها مصر وعلي رأسها القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط باستعراض أهم خطوات التغيير في ضوء برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة اجهزة الدولة.

من ناحيته أشاد السفير ببرنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة المصري، وتناقش مع الوزيرة حول محور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج، وبالاخص الخطوات التي اتخذتها الوزارة للاصلاح المؤسسي داخل الوزارة، والتعاون بين الوزارة وباقي الوزارات بالحكومة المصرية.

وأشارت الوزيرة الى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد دعم وتنمية الاقتصاد القومى، وأنها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، مشيرة الى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

كما هنأ السفير السعودى الدكتورة رانيا المشاط علي إعادة تسيير رحلات الطيران من باكو إلى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا الي أن هذه الرحلات ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان.

السفير السعودي بأذربيجان يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة
السفير السعودي بأذربيجان يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة
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