التموين: تعديل شروط مشروع جمعيتي

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل شروط التقدم إلي مشروع جمعيتي لشباب الخريجيين خلال المرحلة الثالثة التي يتم اجراء المعاينات لها حاليا والتي شملت خفض 2متر علي مساحة المحل التجاري لتتراجع الي 28مترا بدلا من 30 مترا مربعا وخفض 100 متر من المسافة بين المحل التجاري لعمل مشروع جمعيتي إلي اقرب بقال تمويني أو تاجر تمويني لتتراجع المسافة إلى 400 متر بدلا من 500 متر.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استجاب إلى تعديل بعض الشروط للمتقدمين لمشروع جمعيتي لتيسير الإجراءات لشباب الخريجين نتيجة أن بعض المشاكل كانت تواجه المتقدمين وهي مساحة المحل كانت تقل عن 30 مترا والمسافة بين المحل وأقرب بقال تمويني كانت تقل إلي 400متر.