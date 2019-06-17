وزير الداخلية يوافق على تجنيس 22 مصريًا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 708 لسنة 2019 بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



وقرر الوزير الإذن لـ22 مواطنًا أولهم محمد عادل محمود بلال وآخرهم علي شريف عادل شريف، المدرج أسمائهم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



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